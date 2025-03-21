Milli Park sınırları yeniden belirlendi

Arazi toplulaştırma ve sınır belirlemeye ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Edirne'nin merkez ilçesinde bulunan bazı yerlerde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yürütülecek.



Bir diğer kararla, Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nın sınırları yeniden belirlendi.



Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'yla, Adana, Antalya, Bursa, Elazığ, Isparta, Kahramanmaraş, Konya, Mersin, Muğla, Sinop, Trabzon ve Yozgat'ta bulunan bazı alanların orman sınırları dışına çıkartılması kararlaştırıldı.



Orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından az olmamak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacak.



Öte yandan, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı özelleştirme kapsamında bulunan İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'ndeki taşınmaza ilişkin hazırlanan nazım ve uygulama imar planları değişikliğine yönelik itirazlar reddedildi.