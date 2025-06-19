Milyarder isim vasiyetini yazdı... 100 çocuğu var

Telegram milyarderinin kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Pavel Durov, Fransa'nın Le Point dergisine verdiği bir röportaja göre, büyük servetini babası olduğu 100'den fazla çocuğa bırakmayı planlıyor.



Durov, üç farklı partnerden altı çocuğunun resmi babası olduğunu söyledi. Ayrıca on beş yıl önce sperm bağışına başlayan Durov bu yolla 100'den fazla kadının hamile kaldığını söyledi.



Çocuklarının 30 yıl boyunca servetine dokunmasını istemiyor.



Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre 13.9 milyar dolar değerinde.



Fransız dergisine verdiği röportajda "Çocuklarım arasında hiçbir fark gözetmediğimi belirtmek isterim. Doğal yollarla gebe kalanlar ve sperm bağışlarımdan gelenler var. Hepsi benim çocuğum ve hepsi aynı haklara sahip olacak" dedi.



40 yaşındaki iş adamı bazen kışkırtıcı davranışlarıyla tanınıyor. 11.1 milyon abonesini Paskalya'da çıplak bir gövdeyle göründüğü bir Telegram gönderisiyle kutladı. Röportaja göre her sabah arka arkaya 300 şınav ve ardından 300 squat yapıyor, alkol, kahve ve çaydan uzak duruyor.



VASİYETİNİ YAZDI



Durov "Vasiyetimi çok yakın zamanda yazdım. Çocuklarımın, bugünden başlayarak otuz yıllık bir süre geçene kadar servetime erişemeyeceklerine karar verdim." dedi.



1 milyardan fazla aktif kullanıcısı olan Telegram, dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri. Durov geçen yıl, Telegram uygulamasında suç işlenmesine izin verdiğini iddia eden Fransız yetkililer tarafından suçlandı. Durov suçlamaları reddetti.