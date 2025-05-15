Milyarder isimden ABD için yeni resesyon tahmini

Milyarder yatırımcı Steve Cohen, ABD'de resesyon ihtimalinin şu anda yaklaşık %45 olduğunu söyledi.



New York'ta düzenlenen Sohn Yatırım Konferansı'nda konuşan Point72 Asset Management adlı hedge fonunun kurucusu Cohen, "Henüz resesyonda değiliz ama büyümede ciddi bir yavaşlama var" dedi.



Cohen, Fed'in faiz oranlarını hemen düşürmesini beklemediğini, çünkü "tarifelerden kaynaklanan enflasyon konusunda endişeleneceklerini" söyledi. Gelecek yıl ABD'nin ekonomik büyümesinin %1,5 ya da daha düşük bir oranda yavaşlamasını beklediğini söyleyen Cohen, "bu iyi bir oran ama olağanüstü değil" dedi.



Borsanın Nisan ayındaki düşüşü ve toparlanmasının ne kadar hızlı bir şekilde tersine döndüğü açısından alışılmadık olduğunu söyledi ve bir sonraki ABD ekonomik verileri açıklandığında ne olacağına odaklandığını sözlerine ekledi.



"Piyasanın nasıl tepki vereceğini görmek istiyorum ve bu bana doğru fiyatlanıp fiyatlanmadığımız hakkında çok şey söyleyecek" diyen Cohen, piyasa düşse bile %10 ya da %15'lik bir düşüş bekliyor ki bu da bir felaket sayılmaz. Cohen, ABD borsasının bir süre daha bir işlem aralığında kalma ihtimali olduğunu da sözlerine ekledi.