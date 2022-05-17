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Milyarder yatırımcı Buffett Wells Fargo hisselerini sattı

Milyarder yatırımcı Warren Buffett, Wells Fargo'daki tüm hisselerini sattı.

Haberler 17.05.2022 - 12:27 | Son Güncelleme : 17.05.2022 - 12:37

Milyarder yatırımcı Buffett Wells Fargo hisselerini sattı

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ABD'li milyarder Warren Buffett, ilk çeyrekte Wells Fargo hisselerini elden çıkardı.

Buffett'in şirketi Berkshire Hathaway söz konusu yatırıma 30 yıl önce başlamış, bankada 2016 yılında başlayan skandallara rağmen satış yapmamıştı.

Bloomberg'in haberine göre Buffett'in çıkışı, bankanın CEO'su Charlie Scharf'in düzenleyici konularla mücadele ettiği ve etkinliği artırmak için işgücünü azaltmak gibi çeşitli adımlar attığı bir döneme denk geldi. San Francisco merkezli bankanın hisseleri bu sene yaklaşık yüzde 12 düştü.

Berkshire ayrıca bankacılık devi Citigroup'tan hisse aldığını da duyurdu.

DÜNYANIN 18. BÜYÜK BANKASI

Forbes'a göre Wells Fargo 1,9 trilyon dolarlık varlığıyla dünyanın 18. büyük bankası konumunda bulunuyor.

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