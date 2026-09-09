Milyarderin boşanma davasında ödeyeceği meblağ rekor kırdı

Seul'deki bir mahkeme , Çarşamba günü Güney Kore 'deki video oyunu sektörünün başarılı girişimcilerinden Kwon Hyuk-bin'in boşanma davası sonucunda 2 trilyon won'dan (1,5 milyar dolar) fazla ödeme yapmasına karar verdi; bu, ülkede bugüne kadar verilen en büyük mal paylaşımı kararı oldu.

Bu miktar, çip üreticisi SK Hynix'in de sahibi olan SK Group Yönetim Kurulu Başkanı Chey Tae-won ile eski eşi Roh Soh-yeong arasındaki boşanma anlaşmasında hükmedilen 944 milyar won'u aşıyor.

Kwon'un 2002'de kurduğu Smilegate, hem bilgisayarlarda hem de mobil platformlarda ürettiği çevrimiçi oyunların dağıtımını üstlenerek Güney Kore'nin en başarılı video oyunu şirketlerinden biri haline geldi.

ESKİ EŞİ HİSSELERİN YARISINI TALEP ETTİ

Seul Aile Mahkemesi boşanmayı onayladı ve Kwon'un yaklaşık 2,5 trilyon won değerindeki Smilegate'deki yüzde 35'lik hissesini devretmesini ve 65 milyar won nakit ödemesini emretti.

Yerel medyaya göre, Kwon'un eski eşi olan Lee soyadlı kadın, Kasım 2022'de boşanma davası açarak, milyarderin Smilegate firmasında sahip olduğu hisselerin yarısını talep etmişti.

Lee, şirketin kuruluşuna ve ilk yönetimine katkıda bulunduğunu, ayrıca ev işleri aracılığıyla dolaylı olarak da katkı sağladığını ve bu nedenle Kwon'un hissesinin yarısına hak kazandığını savundu.

Yerel medyaya göre, mahkeme Kwon'un varlıklarının değerini 8 bin 16 trilyon won olarak belirledi.