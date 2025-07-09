Milyarlarca doları var: Gizemli Bitcoin yatırımcısı 14 yıl sonra ilk kez işlem yaptı

Kripto para piyasalarında ender görülen bir hareketlilik yaşandı. Bitcoin’in ilk yıllarından beri hareketsiz kalan bir yatırımcıya ait cüzdanlardan, 14 yılı aşkın sürenin ardından ilk kez büyük çaplı transfer gerçekleştirildi.

Blok zinciri verilerine göre, aynı kişiye ait olduğu düşünülen üç farklı adresten toplam 23.377 BTC, geçtiğimiz perşembe ve cuma günleri yeni cüzdanlara aktarıldı.



Söz konusu transferler, Bitcoin’in 2011 yılında sadece 0,78 dolar seviyesinden işlem gördüğü ve bu cüzdanlardaki varlıkların toplam değerinin yaklaşık 18 bin dolar olduğu bir dönemde oluşturulmuştu.

YÜZDE 14 MİLYONLUK DEĞER ARTIŞI

Bugün ise Bitcoin 112 bin dolar seviyesine yaklaşmış durumda ve söz konusu varlıkların güncel değeri 2,5 milyar doları aşıyor. Bu da yaklaşık yüzde 14 milyonluk bir değer artışı anlamına geliyor.



Blok zincirinin şeffaf yapısına rağmen, işlem yapan kişinin ya da kuruluşun kimliği tespit edilemiyor. Blockchain analiz şirketi Arkham, transferlerin “adres yükseltmesi” amacıyla yapıldığını ve satışa yönelik herhangi bir işaret bulunmadığını bildirdi.



Hareketsiz hesapların yeniden aktif hale gelmesi, uzmanlar tarafından “Bitcoin’de güç el değiştiriyor” şeklinde yorumlanıyor. Bu süreç, özellikle kurumsal yatırımcıların kripto paralara ilgisinin arttığı bir döneme denk geliyor. “Balina” olarak adlandırılan erken dönem yatırımcılar, rekor seviyelere ulaşan fiyatlardan kar sağlamak amacıyla bazı varlıklarını elden çıkarırken; aynı anda geleneksel yatırım fonları ve büyük finans kuruluşları portföylerine Bitcoin eklemeye başladı.

18 AYDA ÜÇ KAT ARTTI



Bu dönüşümde, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC), 2024 yılında spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) onay vermesi belirleyici bir rol oynadı. İlk ETF onayının ardından geçen 18 aylık sürede Bitcoin’in fiyatı yaklaşık üç kat arttı.



Merkeziyetsiz finans şirketi BOB’un kurucu ortağı Dom Harz, The Independent’a yaptığı değerlendirmede, “Bitcoin artık küresel finans sisteminin temel unsurlarından biri haline geldi. Süregelen jeopolitik belirsizlik ortamında gösterdiği direnç, yatırımcı güvenini pekiştiriyor” ifadelerini kullandı.



Harz ayrıca, halka açık bazı şirketlerin Bitcoin’i doğrudan hazine varlığı olarak benimsemeye başlamasının, kurumsal ilginin yalnızca geçici değil, uzun vadeli olduğunun bir göstergesi olduğuna dikkat çekti.

