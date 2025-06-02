Milyarlarca doları var... İşten çıkarılmayı bekliyor

Milyarder CEO Jamie Dimon, JPMorgan Chase şirketindeki görevinden emekli olmasının "birkaç yıl uzakta" olduğunu, ancak kararın bankanın yöneticilerine bağlı olduğunu söyledi.



Fox Business'ta yayınlanan bir röportajda 69 yaşındaki icra kurulu başkanı "Bu Tanrı'ya ve yönetim kuruluna bağlı. Yaptığım işi seviyorum." dedi.



Dimon'un ne zaman emekli olacağı ve yerine kimin geçeceği sorusu yıllardır JPMorgan'ın kafasını kurcalıyor. Dimon, ne zaman sorulursa sorulsun emekliliğinin beş yıl uzakta olduğu şakasını yapardı, ancak son zamanlarda bu cevabı vermeyi bıraktı.



JPMorgan, Dimon'un maaşını, ABD'nin en büyük bankasının Amerikan bankacılık tarihindeki en yüksek yıllık kar rekorunu kırdığı 2024 yılı için 39 milyon dolara yükseltti.



Geniş kapsamlı röportajda Dimon, ABD tahvil piyasasında bir "çatlağın" kaçınılmaz olduğu yönündeki son yorumunu da tekrarladı, ancak bunun tam olarak ne zaman gerçekleşebileceğini tahmin etmedi.

2.6 MİLYAR DOLAR SERVETİ VAR

Uzun yıllardır dünyanın en büyük bankalarından olan JPMorgan'da görev alan Dimon'ın Forbes'a göre 2.6 milyar dolar serveti olduğu iddia ediliyor.