Milyarlarca doları var... Karar verdi, İngiltere'den ayrılıyor

Zenginlerin yeni gözdesi vergisiz ya da vergi oranı düşük yapay cennetler oluyor.



Bloomberg'in aktardığı başvurulara göre Hintli Mittal grubunun varisi Shravin Mittal, Londra'da kurduğu yatırım şirketi Unbound'un Abu Dabi şubesini de geçen ay tescil ettirdi.



Hindistan'ın en zengin ailelerinden birinin varisi ve İngiliz telekom devi BT Group Plc'nin en büyük bireysel hissedarı olan 37 yaşındaki Shravin Bharti Mittal'in Birleşik Arap Emirlikleri'ne taşındığı ve agresif vergi reformlarının ortasında İngiltere'den bir başka yüksek profilli çıkışa işaret ettiği bildirildi.



Bloomberg'in haberine göre Mittal, İngiliz hükümetinin yabancı uyruklu milyonerler için önemli vergi korumalarını ortadan kaldırdığı bir dönemde İngiltere'den ayrılarak BAE'yi ikametgahı olarak gösteriyor.



Haber ajansının aktardığı başvurulara göre Mittal, Londra'da kurduğu yatırım şirketi Unbound'un Abu Dabi şubesini de geçen ay tescil ettirdi.



Mittal'in ailesi, Bharti Global holdingleri aracılığıyla BT Group'un yüzde 24,5'ini kontrol ediyor. Toplam servetleri 27.2 milyar doları bulan Mittal ailesinin finansal gücü ve küresel iş dünyasındaki etkisi, bu hamleyi İngiltere için özellikle sembolik ve maliyetli kılıyor.



TEMEL NEDEN VERGİLER



Temel neden Birleşik Krallık'ın ikametgâhsız (non-domicile) vergi rejimini kaldırması. Daha önce, ultra zengin mukimler 15 yıla kadar yabancı gelirler için vergi ödemekten kaçınabiliyordu. Bu koruma artık ortadan kalktı.



Nisan ayından itibaren İngiltere, Mittal gibi uzun süreli ikamet edenleri, tröstlerde tutulan varlıklar da dahil olmak üzere dünya çapındaki gelirleri üzerinden vergilendirecek ve denizaşırı servet üzerindeki veraset vergisi muafiyetlerini kaldıracak.



BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ VERGİ CENNETİ



Buna karşılık BAE sıfır kişisel gelir vergisi, sermaye kazancı veya miras vergisi ve yatırımcı dostu bir ekosistem sunuyor. Altın Vize programı kapsamında uzun süreli ikamet seçenekleri de yatırımcılara sunuluyor. BAE, vergi verimliliği ve hareketlilik arayan dünyanın ultra zenginleri için hızla tercih edilen bir yargı alanı haline geliyor.



Mittal'in taşınması, İngiltere'nin sıkılaşan vergi ağından kaçan yüksek net değerli bireylerin daha geniş bir eğilimini takip ediyor. Raporlar, ülkeden ayrılan milyonerlerin sayısının arttığını gösteriyor ve analistlerin, kaybedilen yatırım ve ekonomik katkıların vergi gelirlerindeki kazançlardan daha ağır basabileceği yönündeki uyarılarına yol açıyor.



Bharti Mittal ailesinin temsilcileri rapora yanıt vermedi.