Milyarlarca dolarlık şirkette Epstein istifası

SULTAN AHMED BİN SULAYEM KİMDİR?

Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı bir iş adamı olan Sulayem, DP World'ün Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su ve Limanlar, Gümrük ve Serbest Bölgeler Kurumu'nun başkanlığı görevlerini yürütüyordu. Serveti hakkında net bilgi bulunmasa da milyar dolarlık şirketlerin hacmi, küresel lojistik ağındaki etkisi ve ailesinin Dubai ekonomisindeki köklü yeri göz önüne alındığında, dünyanın en etkili ve varlıklı iş insanlarından biri olduğu kabul ediliyor.