Milyarlarca dolarlık şirkette Epstein istifası
13.02.2026 15:32
Son Güncelleme: 13.02.2026 16:08
Pedofili Jeffrey Epstein'le irtibatı ortaya çıkan milyarder iş insanı Sultan Ahmet bin Sulayem görevlerinden ayrıldı.
Dünya konteyner ticaretinin büyük kısmını elinde tutan DP World'ün başkanı Sultan Ahmet bin Sulayem görevlerinden istifa etti.
Dünya konteyner ticaretinin büyük kısmını elinde tutan DP World'ün sahibi Sultan Ahmet bin Sulayem cinsel suçlu pedofili Jeffrey Epstein'le olan ilişkilerinin ortaya çıkmasının ardından görevinden ayrıldı.
İstifa, ABD Adalet Bakanlığı'nın, finansörlerle ilgili belgelerde, cinsel deneyimler de dahil olmak üzere Epstein ile arasında mesajların yayınlanmasını takip etti.
SULTAN AHMED BİN SULAYEM KİMDİR?
Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı bir iş adamı olan Sulayem, DP World'ün Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su ve Limanlar, Gümrük ve Serbest Bölgeler Kurumu'nun başkanlığı görevlerini yürütüyordu. Serveti hakkında net bilgi bulunmasa da milyar dolarlık şirketlerin hacmi, küresel lojistik ağındaki etkisi ve ailesinin Dubai ekonomisindeki köklü yeri göz önüne alındığında, dünyanın en etkili ve varlıklı iş insanlarından biri olduğu kabul ediliyor.
1972 YILINDA FAALİYETE BAŞLADI
1972'de Dubai'de yerel bir liman işletmecisi olarak başlayan DP World, 69'dan fazla ülkede ve her kıtada faaliyet gösteren küresel bir lojistik sağlayıcısına dönüştü.
GOLDMAN SACHS'TA DA İSTİFA VAR
Goldman Sachs'ın en üst düzey avukatı ve eski Beyaz Saray danışmanı Kathy Ruemmler, Jeffrey Epstein ile olan yazışmalarının ortaya çıkmasının ardından Perşembe günü istifasını duyurdu.
Ruemmler yaptığı açıklamada, 30 haziran 2026 itibarıyla Goldman Sachs'ın baş hukuk sorumlusu ve genel danışmanlığı görevinden ayrılacağını belirtti.