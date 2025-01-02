Milyonlarca çalışan etkilenecek: Pazarlık yılı başlıyor

İş hayatında bu yıl, toplu sözleşme görüşmeleriyle geçecek. Kamu işçileri, memurlar ve metal iş kolunda anlaşma masasına oturulacak.

Milyonlarca çalışan etkilenecek: Pazarlık yılı başlıyor

Çalışma hayatında pazarlık yılı başlıyor.

2025 yılında milyonlarca ve memuru ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri yapılacak.

Maden iş kolunda sözleşme yürürlük tarihi yeni yıl itibarıyla sona erdi. Bu nedenle ilk anlaşma masası maden iş kolunda kurulacak.

Artış oranı kamuda çalışan 1 milyon işçinin ücret artışı için de fikir vermiş olacak.

MEMURLAR İÇİN KRİTİK YIL

2025, memur ve memur emeklileri için de kritik bir yıl olacak.

2026 ve 2027 için geçerli olacak sözleşmeler bu yıl belirlenecek. Sözleşme görüşmeleri ağustos ayında başlayacak.

zamlara tek seferlik bir refah payı ödemesi de talep ediyor.

METALDE DE MASA KURULACAK

Özel sektörde en büyük pazarlık metal iş kolunda yaşanacak.

Yaklaşık 150 bin işçiyi kapsayan görüşmeler daha önce pek çok kez grevle sonuçlanmıştı.

Görüşmelerin 2025'in son aylarında yapılması bekleniyor.

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