Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiriyor. Aidatları yönetici belirleyemeyecek

Site yöneticilerinin aidat belirleyip toplaması ve artış yapmasına ilişkin bazı sınırlandırmaları içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu.

Kanun teklifi kapsamında, 634 sayılı kanun uyarınca site yöneticileri, belirledikleri avans mahiyetinde

aidat miktarını talep etme ve avans bittiğinde yeniden toplama yetkisini haiz olduğu, yönetici, toplayacağı avans miktarını hiçbir sınırlama olmadan belirleyebilmekte ve belli usullere göre yedi gün içerisinde itiraz gelmesi durumunda ise konu kat malikleri genel kuruluna götürülmesine ilişkin değişiklik gündeme geldi.

Bu durum kamuoyunda site yöneticilerine sınırsız bir yetki tanındığı şeklinde algılanmakta ve kat maliklerinin mağduriyetine yol açmaktaydı.

KAT MALİKLERİ KURULU SÖZ SAHİBİ OLACAK

Maddede yapılan değişiklik ile Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 37'inci maddesinde yapılan değişiklik birlikte değerlendirildiğinde; yöneticinin toplayacağı avans miktarına kat malikleri kurulunca onaylanma şartı getirilmekte olup yöneticilerin keyfi aidat belirlemesi önlenerek aidat arttırma yetkisi kat malikleri kuruluna verilecek.

KARAR YETER SAYISI DA DEĞİŞİYOR

Kanun tasarısında, malik sayısının fazla olduğu toplu yapılarda, yönetim planlarının değiştirilmesinde karşılaşılan güçlükler sebebiyle karar oranı beşte dört iken üçte iki olarak değiştirilecek.