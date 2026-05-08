Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor, yazarkasalardaki değişiklik yürürlüğe girdi

Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 593 ile Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar üzerinden e-Belge düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar şartlara bağlandı. Tebliğ, kayıtlı ekonominin desteklenmesi, elektronik belge uygulamalarının yaygınlaştırılması ve tahsilat bilgileriyle bütünleşik belge düzenlenmesi amacıyla yürürlüğe girmiş oldu.

Tebliğle birlikte, kayıtlı ekonominin desteklenmesi, elektronik belge uygulamalarının yaygınlaştırılması, iş süreçlerinin kolaylaştırılması ve düzenlenmesi zorunlu belgelerin tahsilat bilgilerini de içerecek şekilde bütünleşik olarak oluşturulması esas alındı.

Bu kapsamda, Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar üzerinden hangi elektronik belgelerin düzenlenebileceği, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanacak teknik kılavuzlarla belirlenecek.

Tebliğe göre, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 509 kapsamında düzenlenebilen e-Belgelerden, Başkanlıkça ynokc.gib.gov.tr ve ebelge.gib.gov.tr adreslerinde yayımlanacak kılavuzlarda belirtilenler, Yeni Nesil ÖKC’ler üzerinden düzenlenebilecek.

YETERLİLİĞE SAHİP OLUNMASI GEREKECEK

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz üreticilerinin, bu cihazlar üzerinden e-Belge düzenlettirme hizmeti verebilmesi için Gelir İdaresi Başkanlığına başvuru yapmaları ve Tebliğ ile ilgili teknik kılavuzlarda belirtilen yeterliliklere sahip olmaları gerekecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı, düzenlenecek belge türüne, hizmet verilecek mükelleflerin e-Belge kayıtlı kullanıcısı olup olmamasına ve teknik gerekliliklere göre farklı belirlemeler yapabilecek.

ELEKTRONİK OLARAK İMZALANACAK

Yeni Nesil ÖKC’ler üzerinden düzenlenen e-Belgeler, cihazların mali sertifikalarıyla elektronik olarak imzalanacak. Bu imza, iş sahibinin veya imzaya yetkili kişilerin imzası yerine geçecek.

e-Belge düzenleyebilen Yeni Nesil ÖKC’lere ilişkin teknik incelemeler, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanacak kılavuzlar çerçevesinde Başkanlık ve TÜBİTAK tarafından yapılacak.

e-Belge düzenleme izni verilen Yeni Nesil ÖKC marka ve modelleri ile bu cihazlardan düzenlenebilecek e-Belge türleri, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ynokc.gib.gov.tr ve ebelge.gib.gov.tr adreslerinde ilan edilecek.

E-BELGELERDE SORUMLULUK ARTIYOR

Tebliğde dikkat çeken önemli düzenlemelerden biri de, YN ÖKC üreticilerinin sorumluluklarına ilişkin oldu. Buna göre, Gelir İdaresi Başkanlığı Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar üzerinden e-Belge düzenlettirme hizmeti için izin alan üreticiler, e-Belgelerin oluşturulması, imzalanması, iletilmesi, saklanması, sistem ve yazılım gereksinimleri bakımından özel entegratörlerle aynı görev ve sorumluluklara sahip olacak.

Tebliğde ve Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 509’da özel entegratörler için belirlenen yükümlülüklere uymayan Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar üreticileri hakkında, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili ceza hükümleri uygulanacaktır.

Tebliğ, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.