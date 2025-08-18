Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü saat 18.30'da

Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığında gözler hükümetten gelecek son teklife çevrildi.

8'inci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde sunulan zam teklifini yeterli bulmayan memurlar bugün eylemdeydi.

Hükümet, memurlar için son teklifini bugün verecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki görüşme saat 18.30'da başlayacak.

HÜKÜMET NE TEKLİF ETTİ, MEMURLAR NE İSTİYOR?

Hükümet ilk teklifinde 2026 yılı için 10 artı 6; 2027 yılı için 4 artı 4 teklif etmişti.

Memur-Sen ise; 2026 yılı için kümülatif yüzde 88; 2027 yılı için de yüzde 46 zam talep ediyor.