Milyonları ilgilendiren kanun teklifi bütçe komisyonunda

Plan ve Bütçe Komisyonunda, çalışanlara elektrik ve doğalgaz desteğine vergi muafiyeti, öğrenim kredisinin faizsiz geri ödenmesi ile varlık yönetim şirketlerine devredilen 2 bin 500 liraya kadar olan icra takibindeki borçların tasfiyesini de içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

52 maddelik Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinde, 5 milyon kişiyi ilgilendiren 20 milyar lirayı bulan icra takibi başlatılan 2 bin lira ve altındaki doğalgaz, GSM ve elektrik borçları silinecek.

ÖĞRENCİLERİN KREDİ BORCU FAİZLERI SİLİNECEK



Teklife göre, öğrenim kredisi alanlar borçlarını, aldıkları miktar kadar mezuniyetten 2 yıl sonra ödemeye başlayacak.



6. sınıf tıp ile 5. sınıf diş hekimliği fakülteleri öğrencileri, uygulamalı eğitimleri süresince, 12 ayı geçmemek üzere net asgari ücret tutarında aylık ücret alacak.

KUR KORUMALI MEVDUAT UYGULAMASI SÜRECEK



Kur Korumalı Mevduat uygulaması 31 Aralık 2023'e kadar uzatılacak.

MASKE VE SOKAĞA ÇIKMA CEZALARI AFFEDİLECEK



Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla 11 Mart 2020'den itibaren verilen ancak ilgilisine tebliğ edilmeyen idari para cezaları tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilen cezaların tahsilinden vazgeçilecek. Bakiye takip tutarı 2 bin lira ve altına düşen icra takibindeki alacaklar tasfiye edilecek.

ELEKTRİK VE DOĞALGAZ DESTEĞİ



İşverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere 30 Haziran 2023'e kadar ilave olarak yapılan aylık 1000 lirayı aşmayan ödemeler, prime esas kazanca dahil edilmeyecek ve bu tutar üzerinden gelir vergisi hesaplanmayacak.

SİCİL AFFI GELİYOR



Ödenmemiş çek senet borçları ile kredi kartı borçları yüzünden kara listeye alınan 10 milyon kişiye sicil affı getiren yasa teklifi ile Temmuz 2023’e kadar borçlarını ödeyen ve yapılandıranlar kara listeden çıkacak.