Milyonları ilgilendiren toplantı. Konut kredisi ve kredi kartlarına ilişkin önemli açıklama

Ev almak isteyen, kredili mevduat hesabı bulunan, kredi kartlarındaki mevcut duruma ilişkin olarak Finansal İstikrar Komitesi bazı değerlendirmelerde bulundu.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada "Bankacılık sektörünün genel görünümü, ilk kez konut alacaklar için konut kredilerindeki sınırlamalar ele alınmış, banka dışı finansal kuruluşların makro ihtiyati çerçeveye uyum düzeyleri üzerinde istişarelerde bulunulmuştur." denildi.

Açıklamanın devamında "Öte yandan kredili mevduat hesapları, kredi komisyon ücretleri ve kredi kartlarına ilişkin mevcut durum gözden geçirilerek atılabilecek adımlar değerlendirilmiştir. Komite, dengeli ve sürdürülebilir büyümenin en önemli unsurlarından olan finansal istikrarın korunması için bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarına devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.