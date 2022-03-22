Minex Partner'dan dijital madencilik açıklaması

Minex Partner'in ilk olarak İsviçre'de kurulduğunu ve madencilik danışmanlığı hakkında 4 farklı ülkede faaliyet gösterdiğini İsmail Hassan, şu bilgileri verdi:



Bulut madenciliği çözümleri ile yatırımcılara pahalı donanım satın almadan, daha uygun nasıl çözümler bulabileceği hakkında danışmanlık yapıyoruz. Özellikle son zamanlarda ortaya çıkan mağduriyetler tüm dünya tarafından çok yakın markaj altında diyebilirim.

Biz bu konuda düzenli olarak, farklı güvenlik modülleri ve doğrulama yöntemleriyle kullanıcılara güvenli bir sürecin nasıl olduğunu öğretiyoruz.

Türkiye bilindiği üzere Çin, ABD ve İngiltere dışında dijital madencilik sektöründe ilk 3 arasında yer alıyor ve bu konu hakkında çok sayıda düzgün yatırım bulunuyor.

Burada kullanıcıların danışmanlık aldığı firmayı çok iyi araştırması gerekiyor, hangi sertifikaları var, aldıkları sertifikaları kurumun sitesinden onaylı mı değil mi yakından takip etmesi şart."

"DİJİTAL MADENCİLİK GELECEĞİN MESLEK DALLARI ARASINDA"



Bu yıl Dubai'de yapılacak siber güvenlik ve dijital madencilik sempozyumuna da katılacaklarını ifade eden Hassan, "Dijital Madencilik geleceğin meslek dalları arasında. Şu anda da Türkiye'de birçok kurs ve üniversitede ders olarak gözükmeye başladı.

Özellikle Çin ve Tayland’da nüfusun çoğunun bu işlere yoğunlaştığını hepimiz biliyoruz. Ülkemizde de bu işle alakalı başvuruların olduğunu gözlemliyoruz" diye konuştu.

