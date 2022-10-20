Minneapolis Fed Başkanı: İşletmeler için istihdam büyük bir sorun

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, ABD istihdam piyasası ve faiz artırım politikası hakkında konuştu.

Kashkari, işletmelerin elemanların ücretlerini artırmada zorlandığını belirterek şunları söyledi:

"Ben kendi bölgemde istihdam piyasasında koşulların hafiflediğine işaret eden çok az gelişme gördüm. Hem küçük hem de büyük şirketlerden duyduğum bir numaralı sorun çalışacak eleman bulmakta, mevcut elemanlarını tutmak ve yeni elemanların ilgisini çekmek için ücretleri artırmakta ne kadar zorlandıkları."



Kashkari, enflasyon konusunda ise genel olarak fiyat artışının zirveye ulaşmış olabileceğini ancak enflasyonu yükselten unsurların henüz tüm tesiriyle yansımadığını ifade etti.



Kashkari, gıda ve enerji maliyetlerinden arındırılmış enflasyon için de "Zirveye ulaştığına işaret eden bir unsur görmedim" dedi.



ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 1-2 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek politika toplantısında yeniden 75 baz puan büyüklüğünde faiz artırımına gideceği tahmin ediliyor.

Yetkililerin gelecek yıl için hedeflediği seviye ise yüzde 4,6 oldu.

Kashkari, daha önce Fed'in enflasyonu düşürmek için faizleri bu oranın üzerine de yükseltmesi gerekebileceğini söylemişti.