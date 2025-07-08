Mısır Borsası'na yangın engeli

Mısır Borsası, veri merkezi yangını sonrası işlemleri durdurdu.

Mısır Borsası'na yangın engeli

Borsası, Salı günü işlemlerin askıya alındığını duyurdu. Kararın, Kahire'de bir telekom veri merkezinde meydana gelen yangının ardından aracı kurumların işlem sistemleriyle etkin iletişim kurmasında yaşanan kesintiler nedeniyle alındığı belirtildi.

yetkilileri, yangının ardından ortaya çıkan teknik sorunların halen devam ettiğini ve bu durumun sağlıklı işlem yapılmasını engellediğini ifade etti.

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