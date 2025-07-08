Mısır Borsası'na yangın engeli

Mısır Borsası, Salı günü işlemlerin askıya alındığını duyurdu. Kararın, Kahire'de bir telekom veri merkezinde meydana gelen yangının ardından aracı kurumların işlem sistemleriyle etkin iletişim kurmasında yaşanan kesintiler nedeniyle alındığı belirtildi.



Borsa yetkilileri, yangının ardından ortaya çıkan teknik sorunların halen devam ettiğini ve bu durumun sağlıklı işlem yapılmasını engellediğini ifade etti.

