Mısır fiyatları 2,5 ayın zirvesine yakın işlem görüyor.



Mısırın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları ABD Tarım Bakanlığı'nın (USDA) hasat beklentilerini düşürmesinin ardından yükseldi, dün gün içinde gördüğü son 2.5 ayın zirvesine yakın seyrediyor.



Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan mısır vadeli kontratları 274 dolar/ton seviyesine yükseldi. Kontrat dün 27 Haziran'dan

bu yana görülen en yüksek seviyeyi görmüştü.



Buğday yüzde 0.6 yükselerek 317.5 dolar/ton seviyesine yükseldi.



USDA'nın dün yayımlanan raporunda tarım bölgelerinde görülen sıcak ve kurak hava koşulları nedeniyle mısır ve soya fasulyesi hasadının son yılların en düşük seviyesine gerileyeceği ifade edildi.