Mısır fiyatları bir ayın zirvesinden döndü

Mısırın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları, dün Arjantin ve ABD'de hasatlara ilişkin endişeler nedeniyle bir ayın zirvesini görmesinin ardından bugün gerilerken, buğday ve soya fasulyesinde belirgin bir değişim görülmedi.



İşlemciler Cuma günü ABD Tarım Bakanlığı (USDA) tarafından açıklanacak yıllık ekim tahminleri raporunu bekliyorlar.



USDA tarafından dün yapılan açıklamada özel ihracatçıların 112,800 ton mısırı açıklanmayan yerlere satmış olduğu belirtildi.



Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan mısır vadeli kontratları yüzde 0,31 azalarak 6,46 dolar/bushel, yani 254,3 dolar/ton seviyesine geriledi.



Soya fasulyesi yüzde 0,03 artışla 14,42 dolar/bushel yani 529,8 dolar/ton seviyesine yükseldi.



Buğday yüzde 0,04 yükselerek 6,98 dolar/bushel yani 256,5 dolar/ton seviyesine çıktı.

