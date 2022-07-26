Mısır fiyatları bir haftanın zirvesinde

Buğday fiyatlarındaki yükseliş sonrasında mısır fiyatları da bir haftanın zirvesine yükseldi.



Mısırın Chicago borsasında işlem gören kontratları, ABD Tarım Bakanlığı (USDA) tarafından yayımlanan raporun hasat kalitesinin kötüleştiğine işaret etmesinin ardından yüzde 2'den fazla artışla bir haftanın zirvesini gördü.



Bakanlığın haftalık yayımladığı ve mısır, soya fasulyesi ve ilkbahar buğdayının hasat kalitesini değerlendirdiği rapor hububat koşullarının kalitesinin analistlerinin beklentilerinin üzerinde gerilediğini gösterdi.



Buğday fiyatları da Rusya'nın Odesa limanına yaptığı saldırı nedeniyle Ukrayna'dan tahıl ihracatına yeniden başlanması için imzalanan tahıl koridoru anlaşmasına dair endişeler oluşmasıyla yükselmişti. Buğday fiyatları yüzde 2'ye yakın artışla 7,84 dolara çıktı.

