Mısır fiyatları gerilemeye devam ediyor

Mısırın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları ve soya fasulyesi ABD hasadının beklenenden hızlı ilerlemesi nedeniyle baskı altında kalarak geriledi.

Buğday fiyatları, Rusya-Ukrayna savaşının tırmanmasına rağmen Ukrayna'dan tahıl ihracatı için kullanılmak üzere Karadeniz'de kilit bir sevkiyat yolunun açık kalacağı beklentileriyle geriledi.



ABD Tarım Bakanlığı (USDA) tarafından dün yayımlanan raporda

ABD mısır hasadının 16 Ekim itibarıyla yüzde 45'inin tamamlandığı

belirtildi.

Bu oran, piyasa beklentilerinin biraz altında ancak ekim ortası için beş yıllık ortalama olan yüzde 40'ın üzerinde bulunuyor.



Rapora göre, soya fasulyesi hasadının ise yüzde 63'ü tamamlanırken, bu oran beş yıllık ortalama olan yüzde 52'nin üzerinde kaldı.



Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan mısır vadeli kontratları yüzde 0,3 gerileyerek 6,81 dolar/bushel, yani 268,1 dolar/ton seviyesine geriledi.



Soya fasulyesi yüzde 0,4 değer kaybederek 13,80 dolar/bushel yani 507,1 dolar/ton seviyesine geriledi.



Buğday yüzde 0,8 gerileyerek 8,54 dolar/bushel yani 313,8

dolar/ton seviyesine düştü.