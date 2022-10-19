Mısır fiyatları iki haftanın dibinden toparladı

Mısırın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları son dört işlem gününde ilk kez yükselirken, soya fasulyesi de işlemcilerin düşük fiyatlardan alım yapmasıyla hafif yükseldi.



Ancak ABD'nin tarım ürünlerine olan talepteki yavaşlama kazanımları sınırladı.



ABD'de mısır ve soya fasulyesi hasadının hızla ilerlemesine rağmen, emtia sevkiyatında oldukça önemli bir su yolu olan Missisipi Nehri'ndeki debinin düşmesi nedeniyle denizaşırı satışlarda azalma görüldü.



Buğday vadelileri yükselerek, dünkü kayıplarının bir kısmını telafi etti. Buğday fiyatları, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın tırmanmasına rağmen Ukrayna'dan tahıl ihracatı için kullanılmak üzere Karadeniz'de kilit bir sevkiyat yolunun açık kalacağı beklentileriyle dün gerilemişti.



"Ukrayna'nın tahıl koridorunun mevcut periyottan çok daha ötesine uzatılacağına yönelik artan iyimserlik var" diyen Commonwealth Bank of Australia ziraat stratejisi direktörü Tobin Gorey, "Şu andaki fiyatlama, koridorun uzatılmayacağına dair haberlere piyasanın daha hassas olduğu anlamına geliyor" şeklinde konuştu.



Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan mısır vadeli kontratları yüzde 0,3 değer kazanarak 6,83 dolar/bushel, yani 268.9 dolar/ton seviyesine yükseldi.



Soya fasulyesi yüzde 0,3 yükselerek 13,74 dolar/bushel yani 504.9 dolar/ton seviyesine yükseldi.



Buğday yüzde 0,9 yükselerek 8,57 dolar/bushel yani 314,9 dolar/ton seviyesine yükseldi.

