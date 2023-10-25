Mısır fiyatları iki haftanın dibinden toparlandı

Mısırın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları, dün yaklaşık iki haftanın dip seviyesini görmesinin ardından toparlandı. ABD hasadından elde edilen mahsuller kazanımları sınırladı.



Buğday Rusya'dan gelen arzın baskısıyla dün geriledikten sonra bugün yükseldi.



Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan mısır vadeli kontratları yüzde 0,2 artışla 4,85 dolar/bushel, yani 190,9 dolar/ton seviyesine yükseldi.



Soya fasulyesi hafif yükselerek 13,14 dolar/bushel yani 482,8 dolar/ton seviyesine çıktı.



Buğday yüzde 0,3 artışla 5,82 dolar/bushel yani 213,8 dolar/ton seviyesine yükseldi.

