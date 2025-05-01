Mısır ithalatı için yeni karar

Ticaret Bakanlığı, mısır için 31 Temmuz'a kadar 1 milyon ton ithalat tarife kontenjanı açıldığını duyurdu.

Mısır ithalatı için yeni karar

Ticaret Bakanlığı tarafından ithalatı için yeni karar yayımlandı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "Yerli mısır üretiminin tüketimi karşılamada yetersiz kaldığı miktarın 1 milyon tonluk kısmı için 31 Temmuz'a kadar kullanılmak üzere tarife kontenjanı açıldı. Bu tarihe kadar gümrük vergisi yüzde 0 olarak uygulanacak." denildi.

Kararın mısırda arz güvenliği ve fiyat istikrarının devamının sağlanması için alındığını duyurdu.

Açıklamada, 1 Ağustos itibarıyla sona erecek mısır ithalatında gümrük vergisinin yüzde 130 olarak uygulanmaya devam edeceği belirtildi.

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