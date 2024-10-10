Mısır ithalatına gümrük vergili kota

Cumhurbaşkanı kararıyla mısır ithalatına yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere 1 milyon ton yüzde 5 gümrük vergili tarife kontenjanı (kota) tanımlandı.



Mısır ithalatına tanımlanan tarife kontenjanının dağıtımına ilişkin esasları belirleyen tebliğ de söz konusu karar ile birlikte Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.



Yerli üretimin tüketimi karşılamada yetersiz kaldığı miktarın sadece 1 milyon tonluk kısmı için 31 Aralık 2024 tarihine kadar kullanılmak üzere yüzde 5 oranında gümrük vergili tarife kontenjanı açıldı.



"ÜRETİCİ ZARAR GÖRMEYECEK"



Ticaret Bakanlığı'nın karara ilişkin açıklamasında, düzenleme ile mısır üreticisinin zarar görmeyeceği ve arz-talep dengesinin sağlanacağı belirtildi.



Bakanlık açıklamasına göre ilgili dönemde 1 milyon tonun üzerinde ithalatta gümrük vergisi yüzde 130 oranında uygulanmaya devam edilecek.



EN YÜKSEK KOTA 10 BİN TON



Mısır ithalatında tarife kontenjanı uygulanmasına ilişkin tebliğe göre, tarife kontenjanının dağıtımı beyanname sırasına göre tahsis yöntemi ile yapılacak.



Gümrük beyannamesinin tescili esnasında ilgili muafiyet kodunun seçilmesi suretiyle tarife kontenjanından yararlanılacağının beyan edilmesi başvuru niteliğinde olacak.



Bir gümrük belgesi kapsamında en fazla 10 bin ton kota kullanılabilecek.