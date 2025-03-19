Mısır ithalatında yüzde 5 gümrük vergili tarife kontenjanı

'Mısır İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar'ın yürürlüğe girmesine ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ticaret Bakanlığından konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığımız piyasaların doğru yönlendirilerek spekülatif fiyatların önlenmesi, temel gıda ürünlerinde arz güvenliğinin sağlanması ve ülke ihtiyacının yerli üretimin teşviki yoluyla karşılanabilmesi amacıyla üretici ve tüketici refahını birlikte değerlendirerek, başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak ticaret politikalarının tüm araçlarını kullanarak gerekli tedbirleri almaktadır. Vatandaşlarımızın temel tüketim maddelerinden et için önemli bir üretim girdisi olan hayvan yeminin yanı sıra diğer bazı gıda ürünlerinde de kullanılan mısırın arz güvenliği ve fiyat istikrarını sağlamak, bu yolla gıda fiyatlarının olumsuz etkilenmesini önlemek maksadıyla, yerli mısır üretiminin tüketimi karşılamada yetersiz kaldığı miktarın 1 milyon tonluk kısmı için 30 Haziran 2025 tarihine kadar kullanılmak üzere yüzde 5 gümrük vergili tarife kontenjanı açılmıştır" ifadelerine yer verildi.



"TEK SEFERDE EN FAZLA 8 BİN TON İTHALAT GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEK"



Açıklamada, 1 Temmuz'dan sonra mısır ithalatından gümrük vergisinin tekrar yüzde 130 olarak uygulanacağı da belirtilirken, "Sınırlı miktarda ürüne yönelik düşük gümrük vergisi ile ithalat uygulaması, yerli üreticinin korunması gereği ve ürünün hasat dönemi gözetilerek, 1 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla sona erecek ve mısır ithalatında gümrük vergisi asıl seviyesi olan yüzde 130 olarak uygulanacaktır. Söz konusu tarife kontenjanı kapsamı ithalattan adil bir şekilde faydalanılabilmesini teminen, bir kullanıcı tarafından tek seferde en fazla 8 bin ton ithalat gerçekleştirilebilecek olup, müteakiben tekrar ithalat yapılabilmesi için 7 gün beklenmesi gerekecektir." denildi.