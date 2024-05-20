Mısır, Süveyş Kanalı gelirinde sert düşüş bekliyor

Mısır Maliye Bakanı Muhammed Maıyt, Kızıldeniz'deki gerilimi nedeniyle ülkesinin Süveyş Kanalı gelirlerinde yaklaşık yüzde 60 oranında düşüş yaşandığını tahmin ettiklerini bildirdi.



Maıyt, başkent Kahire’de katıldığı bir ekonomi konferansında yaptığı açıklamada, Kızıldeniz’deki krizin, ekonomik ve ticari durgunluk ve küresel krizlerin enflasyonist etkileriyle mücadelede uygulanan kısıtlayıcı politikaların Mısır’ın vergi ve vergi dışı gelirlerini olumsuz etkilediğini belirtti.



Bakan Maıyt, Kızıldeniz’deki gerginlikler nedeniyle ülkesinin Süveyş Kanalı gelirlerinin yüzde 60 civarında azaldığı buna karşın kamu harcamalarının arttığı yönünde tahminler bulunduğunu ifade etti.



Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 19 Şubat’ta yaptığı açıklamada, ülkesinin küresel nakliye yolu olan ve yıllık yaklaşık 10 milyar dolar gelir elde edilen Süveyş Kanalı'ndan elde ettiği gelirin yüzde 40 ile 50 arasında azaldığını bildirmişti.



Dünyanın en önemli kanal ve boğazlarından biri olan Süveyş Kanalı, Avrupa ile Asya arasındaki en kısa nakliye yolu olmasının yanı sıra Mısır'ın başlıca döviz kaynaklarından biri olarak kabul ediliyor.