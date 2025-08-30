Mısır üretimi boru bağlantı parçaları ithalatına damping soruşturması

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Tebliğle, Mısır menşeli "diğerleri" başlığı altındaki boru bağlantı parçaları ithalatına yönelik damping soruşturması açılmasına ilişkin esaslar tespit edildi.



Yerli üreticiler tarafından desteklenen başvuru üzerine söz konusu ürünün yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde maddi zarara yol açtığı değerlendirildi.



Yapılan inceleme sonucunda soruşturma için gerekli yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldı. Bu kapsamda İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından söz konusu ürünün ithalatına yönelik damping soruşturması açılmasına karar verildi.



