Mısırda endişe, fiyatlar yükseldi

ABD'de mısır verimine ilişkin artan endişeler arzın daralacağına işaret ederken, mısır vadeli işlemleri bushel başına 5 doların üzerine çıkarak Temmuz 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Pro Farmer Crop Tour'un son tahminine göre, 2026 ABD mısır verimi dönüm başına 173,2 bushel olarak belirlendi; bu rakam, USDA'nın son tahmini olan 180,7 bushel'ın oldukça altında kalırken, üretim 15,34 milyar bushel olarak öngörüldü.

USDA'nın son ürün raporu, 23 Ağustos'ta sona eren hafta için iyi ila mükemmel olarak derecelendirilen mısır ın payının üç puan düşerek yüzde 57'ye gerilediğini göstererek, arzda düşüş beklentisini güçlendirdi. Hava koşulları önemli bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor; Orta Batı'nın bazı bölgelerini etkileyen aşırı sıcaklık ve yağışlar, hasattan önce verimi potansiyel olarak sınırlayabilir.

Bu arada, ABD mısır ihracat denetimleri güçlü kalmaya devam ediyor; haftalık sevkiyatların son zamanlarda 1,3 milyon tona düşmesine rağmen, kümülatif sevkiyatlar bir önceki yıla göre yüzde 26 arttı. Öte yandan, Karadeniz'deki tahıl sevkiyatlarındaki aksamalar küresel arz konusunda endişeleri artırmaya devam etti.