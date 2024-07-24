Mısır'da tüketim durma noktasına geldi: Fiyatların daha fazla düşmesi bekleniyor

Ekonomik krizle mücadele eden Mısır'da devalüasyon sonrası tüketim durma noktasına geldi. Ülkede 57 milyar dolarlık kurtarma paketi öncesinde Mısır poundunun yüzde 40 oranında düşmesine izin verilmişti. Bu durum özellikle yüksek fiyatlı ürünlerde düşüş beklentisini artırdı.



Bloomberg'in haberine göre tüketiciler, otomobil, beyaz eşya, mobilya gibi ürünlerinde daha düşük fiyat beklentisi nedeniyle beklemeye geçti.



Analize göre Mısır'da fiyatlar, Nijerya ve Arjantin gibi devalüasyonlardan sonra maliyetlerin arttığı ülkelerden farklılık gösterdi.

Ülkede ithalatçıların stokçuluk yaparak fiyatları keskin şekilde yükselttiği ifade edildi. Doların serbestçe bulunabilmesi ve para biriminin değer kazanmasının ise fahiş fiyatlarda düşüşe yol açtığı kaydedildi.



Otomobil ve beyaz eşya gibi ürünlerin fiyatlarındaki düşüşüne rağmen elektrik, yakıt gibi temel harcama kalemlerine zam yapılacağı öngörülüyor.

Ülkede otomobil satışlarının 2021 yılına göre yüzde 75, fiyatlarında ise yüzde 25 düşüş yaşadığı aktarıldı.

Mısır'da enflasyon dört ay üst üste geriledi. Eylül ayına göre yıllık yüzde 38'lik rekor seviyeden 10 puan düşüş kaydetti. Bu dönemde giyim ve ulaşım maliyetleri yükselirken, gıda fiyatları geçen ay düşüşten artışa geçti.

Analistlere göre tüketiciler ile tüccarlar bekleme oyunu oynarken, her iki taraf dövizdeki dalgalanmalarının etkisinin geçmesini bekliyor.

