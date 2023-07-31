Mısır'dan 10 yıl sonra ilk ziyaret: Ticaret Bakanı Türkiye'ye geliyor

Mısır'la ilişkilerde yeni dönemin başlamasının ardından önemli bir ziyaret gerçekleşiyor.



Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Sayın Ahmed Samir Saleh, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın daveti üzerine 1-2 Ağustos 2023 tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.



Mısırlı bakanın beraberinde Mısırli İşadamı Örgütü liderleri de yer alacak. Ziyaret, ticaret bakanları düzeyinde 10 yıl sonra gerçekleşen ilk ziyaret olacak.



1 Ağustos tarihinde, Mısırlı bakanın ziyaretinde ticaret ve ekonomik konuların ele alındağı ikili ve heyetler arası görüşme yapılmasının yanı sıra, bakanlar iki ülke iş çevrelerinin biraraya geleceği çalışma yemeğine de katılacak.