Mısır'la 15 milyar dolarlık ticaret hedefi

Mısır'la ilişkilerde yeni dönemin başlamasının ardından önemli bir ziyaret gerçekleşiyor.



Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Ahmed Samir Saleh, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyarette bulunuyor.



Ziyaret, ticaret bakanları düzeyinde 10 yıl sonra gerçekleşen ilk ziyaret olarak dikkat çekiyor.



Ticaret Bakanı Bolat, iki bakanın görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.



Bolat, sosyal medya hesabındaki açıklamsında şunları kaydetti:



"Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Sayın Ahmet Samir Saleh ile bir araya gelerek ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri değerlendirdik, ekonomik ilişkilerimizde yeni bir yol haritası belirledik.



Mısır ile karşılıklı ticaretimizi 5 yıl içinde 15 milyar dolara ulaştırmayı, Serbest Ticaret Anlaşmamızı geliştirmek için Ortak Komite Toplantımızı gerçekleştirmeyi, yatırımlar ve müteahhitlik hizmetlerindeki işbirliğimizi geliştirmeyi, yerel paralarda ticaret imkanlarını araştırmayı kararlaştırdık.



Bu toplantıda aldığımız kararları takip etmek üzere, Yüksek Düzeyli Ticari İstişare Mekanizması çerçevesinde kısa süre içinde Kahire’de bir araya geleceğiz.



Konuğum Bakanla birlikte, ayrıca Türkiye ile Mısır’dan iş dünyası kuruluşlarının başkanlarının katılım sağladıkları çalışma toplantısı gerçekleştirdik. Mısır ile Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik özel sektör görüş ve değerlendirmelerini dinledik."

