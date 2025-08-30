MKE, Çarşamba’da 4 tesis kuracak: Bomba üretimi gündemde

Samsun'da 750 bin metrekarelik alana sahip Çarşamba Şeker Fabrikası'nı devralan Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş.'nin (MKE) buraya 4 tesis kuracağı ve bomba üretiminin de gündemde olduğu öğrenildi.

1989'da üretime başlayan ve 2011'den bu yana atıl durumda olan Çarşamba Şeker Fabrikası, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle MKE'ye devredildi. Tesiste tabelalar asıldı, çevre duvarlarının örülmesine başlandı. Eski makinelerin sökülerek diğer fabrikalara gönderildiğini belirten Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ayhan Sonkaya, çalışmalardaki son durumu anlattı. Sonkaya, "Mevcut binaların kullanılamayacağı bilgisine ulaştık. Yetkililer bu konuda açıklama yapacaktır" dedi.

Yeşil alan zorunluluğu nedeniyle 400 bin metrekarelik orman arazisinin MKE'ye devredildiğini açıklayan Sonkaya, "Toplam 750 bin metrekarelik alanın duvar çalışmaları bitme aşamasında. Orman arazisi de yeşil alan olarak kullanılacak" diye konuştu.

Çarşamba'da ara eleman sorununa çözüm üretmek istediklerini vurgulayan Sonkaya, "Organize Sanayi Bölgesi içinde 24 derslikli meslek lisesi var. Bunun Makine Kimya Meslek Lisesi olarak açılması planlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı son kararı verecek. Böylece hem OSB'deki fabrikalara hem MKE'ye nitelikli eleman yetiştirilecek" diye konuştu.



"TOPLAMDA 4 TESİS KURULACAK, BOMBA ÜRETİMİ DE GÜNDEMDE"

MKE'nin Çarşamba'da 2 yıl içinde faaliyete geçeceğini söyleyen Sonkaya, "MKE'de bin kişiye yakın istihdam olacak. Çalışanların yüzde 60-70'i beyaz yaka olacak. Mavi yakalıların büyük kısmı da Çarşamba'dan temin edilecek. Toplamda 4 tesis kurulacak. Bunlardan biri millileştirilmiş ürüne ait ana fabrika, diğerleri de buna entegre tesisler olacak. Bomba üretimi de gündemde" bilgisini paylaştı.

Sonkaya, Çarşamba'nın ve Samsun'un geleceği için önemli olan bu yatırımın ilçeye büyük bir canlılık kazandıracağını ifade ederek, "İlçe ve şehir adına ses getirecek, gurur verici bir proje" ifadesini kullandı.