MKK'daki menkul kıymetlerin değeri 6 trilyon lirayı aştı

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Veri Analiz Platformu, MKK nezdinde saklanan menkul kıymetlerin değerini açıkladı.



Bugün itibarıyla MKK nezdinde saklanan menkul kıymetlerin değeri 6,097 trilyon lira ile rekor seviyeye çıktı.



Söz konusu yükselişte, pay senetlerinin değerinin 5,06 trilyon liraya ulaşması etkili oldu.



MKK nezdinde saklanan diğer menkul kıymetlere bakıldığında, toplam rakamın 234,17 milyar lirasını devlet iç borçlanma senedi, 616,51 milyar lirasını yatırım fonu, 184,18 milyar lirasını özel sektör borçlanma aracı, 1 milyar 121,43 milyon lirasını yapılandırılmış ürünler oluşturdu.