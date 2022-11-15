 MKK'daki menkul kıymetlerin değeri 6 trilyon lirayı aştı - Son Dakika Ekonomi Haberleri | Ntv Para
ntv.com.tr

MKK'daki menkul kıymetlerin değeri 6 trilyon lirayı aştı

Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde saklanan pay senetlerinin değeri 5,06 trilyon liraya ulaşırken, menkul kıymetlerin değeri de 6 trilyon lirayı aşarak rekor kırdı.

MKK'daki menkul kıymetlerin değeri 6 trilyon lirayı aştı

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Veri Analiz Platformu, MKK nezdinde saklanan menkul kıymetlerin değerini açıkladı.

Bugün itibarıyla MKK nezdinde saklanan menkul kıymetlerin değeri 6,097 trilyon lira ile rekor seviyeye çıktı.

Söz konusu yükselişte, pay senetlerinin değerinin 5,06 trilyon liraya ulaşması etkili oldu.

MKK nezdinde saklanan diğer menkul kıymetlere bakıldığında, toplam rakamın 234,17 milyar lirasını devlet iç borçlanma senedi, 616,51 milyar lirasını fonu, 184,18 milyar lirasını özel sektör borçlanma aracı, 1 milyar 121,43 milyon lirasını yapılandırılmış ürünler oluşturdu.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...