Mobilya devi 16 milyar liraya satılıyor

Hazine mülkiyetinde bulunan İstikbal Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin her biri 1 TL ⁠nominal değerli 512 milyon payı ihale yoluyla satışa çıkarıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, ihalenin ⁠muhammen bedeli 16.5 milyar TL, ihaleye katılım teminatı ise 825 milyon TL olarak belirlendi. ⁠12 ⁠Mayıs'ta yapılacak ihaleye 11 Mayıs'a kadar teklif verilebilecek.

DAHA ÖNCE ALICI ÇIKMADI

İstikbal Mobilya için daha önce 30 Eylül 2025 tarihinde bir ihale düzenlendi. 12,5 milyar TL muhammen bedel ile satışa sunulan dev marka için uygun teklif veren bir yatırımcı çıkmadı ve ihale süreci sonuçsuz kaldı. TMSF, yaklaşık 6 ay aradan sonra bedelde 4 milyar TL’lik bir artışa giderek satış sürecini tekrar başlattı.

15 Temmuz darbe girişimi öncesi ve sonrasında yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında, Boydak Holding yöneticilerinin örgüte finansal destek sağladığı iddia edilmişti.

2016 yılında, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Boydak Holding ve bağlı şirketlerine (İstikbal, Bellona, Mondi vb.) kayyum atandı. Yapılan yargılamalar sonucunda, mahkeme kararıyla şirketin hisseleri devlet hazinesine devrine karar verilmişti ve yönetim tamamen TMSF'ye geçmişti.