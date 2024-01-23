Mobilya ihracatında 2. el dönemi

Yurtdşından mobilya, halı, yatak gibi ürünlerde ikinci el ya da az defolu ürünlere talep gelmeye başladı.



Savaşlarla artan maliyetler, yüksek enflasyon, dünyada giderek zorlaşan yaşam standartları tedarikçileri alternatif çözümlere yöneltiyor. Alım gücünün azalması ile sıfır ürün satışları düşerken, yenileme ve ikinci el pazarı hareketleniyor.



İkinci el ticareti özellikle mobilya sektöründe giderek yaygınlaşıyor.

Mobilya üreticisi Olgun Sağlam, "Hem Afrika'nın kuzeyinde hem de Avrupa'nın belli ülkelerinde ikinci el mobilya alma ihtiyacı her geçen gün artmakta. Bu durum biz üreticilerin bir oranda 2024'teki planlarımızı yaparken burdaki ihracat rakamlarını artırabilmek adına işmizi kolaylaştıracak bir süreci yaşayacağımızı ifade edebiliriz" dedi.



Son olarak mobilya alanında üretimi olmayan Fas ikinci el ithalatını serbest bıraktı. Bu gelişme Türkiye gibi üreticiler için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.



Sağlam, "Hem maliyetlerin arttığı hem de tüketicinin alım gücünün düştüğü bu dönemde ikinci el ürünlerin daha fazla revaçta olduğu, talep gördüğü bir süreci yaşıyoruz. Dolayısı ile daha fazla tüketim ihtiyacı olunca ikinci elle beraber ihracat rakamlarını artırmayı ve daha fazla tüketicinin bu manada ihtiyaçlarını karşılamayı arzu ediyoruz." diye konuştu.



Sektör yetkilileri son dönemde Fransa başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde de benzer talepler geldiğini ifade ediyor.

