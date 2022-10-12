Mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı 9 ayda 6,2 milyar dolara ulaştı

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği rakamlarından derlenen verilere göre, sektörün ihracatı, bu yılın ocak-eylül döneminde rekor kırdı.



Yılın 9 ayında sektörün dış satımı Türkiye ortalamasının üzerinde artarak 6,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Mobilya sektörü bu ihracattan 3,55 milyar dolar pay aldı.



Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok mobilya ihracatı yaptığı ülkelerin başında 380,2 milyon dolar ile Irak geldi. Irak'ı, 304,4 milyon dolarla Almanya, 191,2 milyon dolarla İsrail ve 186,7 milyon dolarla ABD takip etti. 161 milyon dolarlık mobilya ihracatı yapılan Fransa bu alanda 5. sırada yer aldı.



MOBİLYA İHRACATINDA EN YÜKSEK ARTIŞ KATAR'DA

Bu yıl mobilya ihracatının en çok arttığı ülke yüzde 90 ile Katar oldu. Katar'a 150,6 milyon dolarlık mobilya satışı gerçekleşti.



Dönem içinde mobilya ihracatında öne çıkan ürünler arasında çocuklar için karyola ve beşikler, oturmaya mahsus mobilyalar, yemek ve oturma odaları için ahşap mobilyalar, metal mobilyalar ve yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar yer aldı.



Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde eylül ayı ihracatı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 761 milyon dolar oldu. Bu rakamın 432 milyon dolarını mobilyalar oluşturdu.



KAĞIT VE KARTON SEKTÖRÜNÜN GÖZDESİ BİRLEŞİK KRALLIK

Ocak-eylül 2022'de kağıt ve karton sektörünün ihracatı yüzde 21 artışla 2,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Karton ve ambalaj sektörü ise bu ihracat rakamından 891 milyon dolarlık pay aldı.



Kağıt ve karton ürünleri sektörünün 9 aydaki en önemli pazarı 268 milyon dolarla Birleşik Krallık olarak belirlenirken, ihracat artışında zirve yüzde 152 ile İtalya'nın oldu. İhracatta ilk 5 sırada Bileşik Krallık, İsrail, Irak, İran ve ABD yer aldı.