Mobilya satışları durma noktasında: Sektörden taksit çağrısı

Haber: Uğurcan Gökçen



Yüksek enflasyonla artan fiyatlar, çarşı pazarda etkisini hissettirdi. Artan faiz oranları da borçlanma maliyetini yükseltince mal ticaretine talep düştü. Vatandaşlar özellikle dayanıklı tüketim malları ihtiyacını ertelemeye başladı.



Bu tespit Merkez Bankası'nın Üçüncü Enflasyon Raporu'nda yer aldı. Raporda, mobilya satışlarının düğün sezonuna rağmen düşük kaldığı belirtildi. Rapora göre, talep düşüşünün en yoğun olduğu sektör de mobilya oldu.



"PİYASA KÖTÜ ZAMANLAR YAŞIYOR"



Eyüp Modesa Mobilyacılar Sitesi Başkanı Ayhan Sekmen, mobilya piyasasının kötü zamanlar yaşadığını söyledi. Sekmen, yeni evlenecek olanların daha ekonomik ürünler baktığını belirtti. Bu nedenle ortalama üzeri fiyatlarla mobilya satışı yapan işletmelerin daha da zorlandığını dile getirdi.



Mobilyacıların çoğu Sekmen ile aynı fikirde. Satışların gerçekten çok durgun olduğunu ifade ediyorlar.



FİYATLAR İKİ KATINA ÇIKTI



Mobilya'da fiyatlar bir önceki yıla göre neredeyse iki katına çıktı. Enflasyon Raporu'nda da fiyat artışının en yüksek olduğu ürünlerden birinin mobilya olduğu görülürken, bu durum tüketiciyi zorladı.



Bir ürüne talep düştüğünde genellikle satıcılar satışların artması için indirim yapar. Ancak mobilyacılar maliyetler nedeniyle fiyatı düşüremediklerini savunuyor. Özellikle işçiliğin ve hammadde fiyatlarının çok pahalı olduğunu düşünüyorlar.



"TAKSİT SAYISI 9'DAN 18'E ÇIKMALI"



Sektör temsilcileri satışlardaki gerilemeye önlem olarak taksit sayılarında artış istedi. Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, giderek düşürülen taksit sayılarının kendilerini zor duruma soktuğunu belirtti. Güleç "Vatandaşın 10 yıl kullanacağı bir ürünü peşin ya da kısa vade ile alma şansı yok. Bu nedenle taksit sayısı 9 aydan 18 aya çıkarılmalı" dedi. Güleç, "Bu enflasyonla hep birlikte mücadele edeceğiz. Sadece üreticilerin mücadelesi ile çözüm olmaz" değerlendirmesini yaptı.