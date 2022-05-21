Mobilya ve beyaz eşyada taksit sayısı artırılsın önerisi

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, mobilya ve beyaz eşyada taksit sınırının artırılması gerektiğini söyledi.

Artan piyasa fiyatları nedeniyle düğün sezonunda birçok çiftin ihtiyaçlarını ertelediğini vurgulayan Palandöken, "Mobilya, beyaz eşya gibi temel ürünlerde uygulanan kredi kartı taksit sayısının 9’a düşürülmesi piyasaya şartlarına göre alım gücünü karşılamıyor" dedi.

Bu nedenle taksit sayısının artırılması gerektiğini belirten Palandöken, "Yeni evlenecek çiftler, ev alanlar, eşyalarını değiştirmek isteyenler için taksit sayısı fiyatlar göz önüne alınarak 24 ayın altında olmayacak şekilde yükseltilmeli. Bununla birlikte bankalar da elllerini taşın altına koyarak düşük faizli ihtiyaç kredisi imkânı sunmalı” diye konuştu.

PİYASAYI HAREKETLENDİRİR



Mobilya ve beyaz eşya piyasasındaki durgunluğun giderilmesi ve yeni evlenecek çiftlerin yuva kurmalarına destek olmak için önerilerde bulunan TESK Genel Başkanı şunları kaydetti:

“Piyasadaki fiyat artışları vatandaşlarımızın alım gücünü düşürüyor. Alım gücünün düşmesi esnafımızın da işlerini zorlaştırıyor. Pandeminin etkisini geride bıraktığımız bu yıl yaklaşık 1 milyona yakın çiftin evlenmesi bekleniyor. Fakat geçen yıl Mayıs ayında 10 bin liraya kadar mobilya düğün paketleri bulunabiliyorken bu yıl aynı mobilya grupları en az 30-40 bin lira civarında, beyaz eşya da aynı şekilde iki kattan fazla zamlandı."



DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ ÖNERİSİ

Bu nedenle çiftlerin düğünlerini ertelediğini ya da ikinci ele yöneldiğini belirten Palandöken, şöyle devam etti:

"Eşya dizmekte zorlanan vatandaşlarımıza, ev kuracak çiftlerimize alım kolaylığı sağlanmalı. Bunun için kredi kartı taksit sınırı güncel piyasa şartlarına göre yeniden düzenlenmeli. Beyaz eşya ve mobilya gibi ürün gruplarını alırken kısa vadede ödemekte zorlanan vatandaşlar için düşük faizli ihtiyaç kredileri verilerek ülke ekonomisine katkı sağlanmalı.”

