Mobilyada zam yolda

Pandemi döneminde başlayan hammadde krizi ve tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar, mobilya sektöründe ürünlerin zamlanmasına neden oldu.

Corona virüs salgınının neden olduğu sorunlar etkisini yitirirken, bu kez de Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı enerji krizi baş gösterdi.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odasının ve MODEF Fuarcılık'ın Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, ürünleri çok ciddi şekilde zam geldiğini söyledi.

Uğurdağ, ''Bazı ürünlerimizde yüzde 150'ye yakın artışlarla karşı karşıya kaldık'' da dedi.



Sektör yetkilileri, 2022 yılında ciddi maliyet artışları ile karşı karşıya kaldıklarını ama bunu tamamen fiyata yansıtamadıklarını söylüyor. Bu nedenle yılın ikinci yarısında da ürünlere yeni zamların yansıtılacağı tahmin ediliyor.



Uğurdağ, ''İç piyasada daralma sürüyor. Bunun biraz daha süreceğine yönelik öngörümüz var. Eğer konjoktürel bi değişiklik yaşanmazsa; bu seneyi heralde yüzde 50-60 civarında artışla kapatırız'' açıklamasında bulundu.