Mobilyaya yeni zam yolda

Mobilyada artan maliyetler, satış fiyatlarına yansıyor.



Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) rakamlarına göre, mobilya grubunda fiyat artışı eylülde yıllık yüzde 90'a yaklaştı.



Artan fiyatlar sonucunda tüketiciler daha uygun ürünlere yönelmeye başladı. Sektör yetkililerine göre, alım tutarları dolar bazında bakıldığında yaklaşık yüzde 30 geriledi. Düğün sezonu satışları da tahminlerin altında kaldı.

Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan, mobilya piyasasında durağan bir dönem gerçekleştiğini belirterek şunları kaydetti:

"Bu sezon beklenilen ve istenilen satışlar gerçekleşmedi. Bu durumun en büyük sebeplerinden biri ciddi fiyat artışları oldu. Özellikle kullandığımız sünger hammaddesi ve kimyevi hammaddeler ile ilgili ciddi maliyet artışları var. Bunların da fiyatlara yansıyacağını düşünüyorum. Eskiden de fiyat artışları olurdu ama artık biz programlarımızı haftalık, aylık veya 3 aylık olarak yapmaya başladık."



YIL SONUNA KADAR YÜZDE 15 ZAM

Mobilyacılar yıl sonuna kadar çift haneli bir zam hazırlığı yapıyor. Fiyat artışı tahmini ise önümüzdeki iki ay içinde yüzde 15 civarında olması bekleniyor.

Mobilyacılar iç pazardaki durumun da etkisiyle rotasını ihracata çevirdi. Avrupa'daki enerji krizinin etkisiyle ihracatta ürün siparişlerinin arttığı ifade ediliyor.