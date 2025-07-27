Moda devinden satın alma girişimi

Wall Street Journal'ın 26 Temmuz'da bildirdiğine göre, LVMH. ABD moda markası Marc Jacobs'un 1 milyar dolarlık potansiyel satışı için görüşmeler yürütüyor.



Fransız lüks devi, 2024 yılında marka yönetim şirketleri Authentic Brands, Bluestar Alliance ve WHP Global'in ilgisini çeken marka için seçenekleri değerlendirmek üzere danışmanlar tuttu.

