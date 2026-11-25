Çin merkezli hızlı moda şirketi Shein , teslimat süreleri, ürün değerlendirmeleri ve bazı ürünlerde kullanılan pamuğun menşeine ilişkin tüketicileri yanılttığı iddialarıyla ABD Federal Ticaret Komisyonu'nun (FTC) açtığı soruşturmayı 100 milyon dolar ödeyerek uzlaştırmayı kabul etti.

FTC'nin dava dosyasına göre Shein, hızlı teslimat vaadinde bulunmasına rağmen müşterilerin siparişlerinin günler veya aylar gecikmeli ulaştığını, bazı siparişlerin ise hiç teslim edilmediğini biliyordu. Kurum, Shein'in ABD'deki hızlı moda satışlarının yaklaşık yarısını oluşturduğunu belirtti.

Uzlaşma kapsamında Shein herhangi bir sorumluluğu kabul etmedi. Şirket sözcüsü, FTC'nin bazı iddialarına katılmadıklarını ancak tüketici uygulamaları ve uyum süreçlerini güçlendirmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Anlaşma çerçevesinde Shein, teslimat sürelerine ilişkin yanıltıcı beyanlarda bulunmamayı ve olumsuz müşteri yorumlarını engellememeyi kabul etti. FTC'nin elde edilecek fonları müşterilere geri ödeme yapmak için kullanacağı belirtildi.

FTC ayrıca şirketin olumsuz ürün değerlendirmelerini filtrelediğini ileri sürdü. Dava dosyasına göre şirket içi yönergelerde çalışanlardan, takının müşterinin cildinde leke bıraktığını belirten yorumlar gibi "aşırı kötü yorumları" yayımlamamaları istendi.