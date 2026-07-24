Momenta robovan sektörüne giriyor, Çin'in sürücüsüz teslimat pazarı kızışıyor

Çinli otonom sürüş firması Momenta, robovan olarak bilinen otonom kargo minibüsü pazarına girdi. Yerel medya kuruluşu 21jingji'nin Cuma günü bildirdiğine göre, şirketin araçları genel merkezinin bulunduğu Suzhou'da birkaç aydır faaliyet gösteriyor.

CnEVPost 'un yaptığı hapre göre, daha önce Momenta'nın robotik hava aracı sektörüne gireceğine dair spekülasyonlar olsa da, bu hamle ilk kez büyük bir medya kuruluşu tarafından onaylanıyor.

2016 yılında kurulan şirket, 8 Temmuz'da Hong Kong'da halka arz edildi ve yaklaşık 6,8 milyar Hong Kong doları topladı. Momenta daha önce, halka arz gelirlerinin yaklaşık yüzde 60'ını araştırma ve geliştirme için, yaklaşık yüzde 20'sini ise robot taksilerin ticarileştirilmesi için kullanacağını belirtmişti.

21jingji'nin raporunda belirtildiği üzere, otonom yük taşımacılığı pazarına girmek, Momenta'nın araştırma ve geliştirmenin yüksek başlangıç ​​maliyetini dağıtmak için otonom sürüş işlevlerini daha fazla uygulama alanına genişlettiğini gösteriyor.

Momenta, Nisan ayında R7 dünya modelinin ilk üretim uygulamasını piyasaya sürmüştü. Şirket, yolcu taşıtlarının, robovanların, robot kamyonların ve robot taksilerin büyük ölçekli kullanımını destekleyebilecek ve potansiyel olarak robotik alanına da genişleyebilecek fiziksel bir yapay zeka platformu oluşturmayı hedefliyor.

ROBOVAN PAZARI ÜLKE ÇAPINDA GENİŞLİYOR

Robovan, L4 otonom sürüş teknolojisinin önemli bir ticari uygulaması olarak geniş çapta kabul görüyor. Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu'nun yakın tarihli bir raporuna göre, Aralık 2025'in sonları itibarıyla Çin'de 33 binden fazla otonom teslimat aracı hizmete girdi.

Rapora göre, Çin'in otonom teslimat araçlarının yıllık üretim ve satış miktarı 2030 yılına kadar 860 bin adede ulaşabilir ve toplam araç filosu 2 milyonu aşabilir.

Güncel olarak oldukça yoğunlaşan piyasada, 2026 yılının ilk çeyreği itibarıyla, müşterileri arasında Cainiao'nun da bulunduğu Zelos, 25 binden fazla araçtan oluşan bir robot araba filosuna sahip olup yüzde 52,3'lük bir pazar payına sahipken, Neolix ise 17 bin araçla yüzde 36,2'lik bir paya sahipti.

Rino ile birlikte, bu 3 büyük şirket pazarın yüzde 95'inden fazlasını kontrol ediyordu.

Hızla düşen maliyetler, sektörü atılımda bulunmaya yaklaştıran faktörler arasında yer alıyor. 21jingji'nin belirttiğine göre, LiDAR fiyatları ilk aşamalarda yaklaşık 100 bin yuan'dan (14 bin 720 dolar) 1.000 yuan civarına düşerken, otonom teslimat araçlarının malzeme maliyeti de genel olarak 100 bin yuan'ın altına indi.

Ancak, pazarın daha da genişlemesi, düzenleyicilerin daha geniş yol erişimi sağlamasına bağlıdır. Çin'de şu anda otonom teslimat araçları için ülke çapında bir ürün onay ve sertifikasyon sistemi bulunmamaktadır; yerel yönetimler kendi kurallarını belirlemektedir.

Bu da şirketlerin yeni bir şehre her girdiklerinde ayrı ayrı izin başvurusunda bulunmaları gerektiği anlamına geliyor.

Momenta, bu alandaki tek yeni oyuncu değil. WeRide gibi diğer otonom sürüş şirketleri de otonom yük taşımacılığına yöneldi. WeRide'ın seri üretilen robovan modeli W5, 2025 yılında hizmete girmişti.