Montella, Adana’nın gelir vergisi rekortmeni oldu

Bir dönem Adana Demirspor’u çalıştıran A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Adana’nın gelir vergisi rekortmeni oldu. 36 milyon 479 bin lira gelir vergisi beyanında bulunan İtalyan teknik adam, rekortmenler listesinin ilk sırasında yer aldı.

Montella, Adana’nın gelir vergisi rekortmeni oldu

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Defterdarlığı, 2023 yılı vergilendirme döneminde en fazla beyan eden mükellefleri açıkladı.

Toplam 100 kişiden oluşan listenin ilk sırasında, Adana Demirspor’da Eylül 2021-Haziran 2023 yılları arasında görev yapan A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 36 milyon 479 bin liralık vergi beyanıyla gelir vergisi rekortmeni olarak yer aldı.

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Montella, Adana’nın gelir vergisi rekortmeni oldu - 1

İkinci ise 16 milyon 585 bin 46 lira gelir vergisi beyanıyla turunçgil üreticisi Bülent Özler oldu.

Kentteki rekortmenler listesinin 15’inci sırasında da 4 milyon 404 bin lira beyanıyla Demirsporlu futbolcu Yusuf Sarı yer aldı.

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