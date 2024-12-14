Moody's Fransa'nın kredi notunu düşürdü

Moody's, Fransa'nın kredi notunu Aa2'den Aa3'e indirdi.



Not indiriminin ülkenin kamu maliyesinin gelecek yıllarda önemli ölçüde zayıflayacağı yönündeki görüşü yansıttığı belirtilen açıklamada, siyasi bölünmüşlüğün anlamlı bir mali konsolidasyonu engelleme olasılığının daha yüksek olduğuna işaret edildi.



Açıklamada, aralık başında hükümetin düştüğü anımsatılarak, yeni hükümetin 2025 yılında kamu yönetiminin devamlılığını sağlayacak özel bir yasa çıkarmasının beklendiği belirtildi.



Ancak ileriye bakıldığında, bir sonraki hükümetin mali açıkları sürdürülebilir bir şekilde azaltma olasılığının düşük olduğu vurgulanarak, Fransa'nın kamu maliyesinin gelecek 3 yıl boyunca ekimde öngörülenden daha zayıf olacağının tahmin edildiği bilgisi verildi.



Açıklamada, ülkenin kredi notu görünümünün de negatiften durağana revize edildiği, durağan görünümün Fransa'nın önemli kredi güçlerini yansıttığı kaydedildi.



Moody's, Fransa'nın kredi notu görünümünü ekim ayında durağandan negatife çevirmişti.