Moody's: İflasların gelişen ülke bankalarına etkisi sınırlı

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, ABD’de iflas eden bankaların gelişen piyasalardaki yansımalarına ilişkin açıklama yaptı.



Moody's açıklamasında, “Gelişmelerin gelişen ekonomilerin bankaları üzerindeki doğrudan olumsuz etkinin mütevazı olmasını ve esas olarak yerel finansal varlıklarda ve para birimlerinde oynaklık ve finansman koşullarındaki sıkılaşma gibi ikinci dereceden etkilerle kendisini göstermesini bekliyoruz.” denildi.

Açıklamada, küresel sermaye piyasalarındaki durumun son derece değişken ve öngörülemez olmaya devam edeceği belirtildi.



Yapısal fonlama güçleri ve likidite tamponlarının, gelişen ekonomilerdeki bankaları beklenmedik gelişmelerden korumaya yardımcı olacağı ifade edildi.