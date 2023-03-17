ntv.com.tr

Moody's: İflasların gelişen ülke bankalarına etkisi sınırlı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, ABD’de iflas eden bankaların gelişen ülke bankaları üzerindeki etkisinin sınırlı olmasının beklendiğini açıkladı.

Moody's: İflasların gelişen ülke bankalarına etkisi sınırlı

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, ’de eden bankaların gelişen piyasalardaki yansımalarına ilişkin açıklama yaptı.

Moody's açıklamasında, “Gelişmelerin gelişen ekonomilerin bankaları üzerindeki doğrudan olumsuz etkinin mütevazı olmasını ve esas olarak yerel finansal varlıklarda ve para birimlerinde oynaklık ve finansman koşullarındaki sıkılaşma gibi ikinci dereceden etkilerle kendisini göstermesini bekliyoruz.” denildi.

Açıklamada, küresel sermaye piyasalarındaki durumun son derece değişken ve öngörülemez olmaya devam edeceği belirtildi.

Yapısal fonlama güçleri ve likidite tamponlarının, gelişen ekonomilerdeki bankaları beklenmedik gelişmelerden korumaya yardımcı olacağı ifade edildi.

5 soruda ABD'de dünyayı sarsan iflas dalgası
5 soruda ABD'de dünyayı sarsan iflas dalgası Haberi Görüntüle

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...