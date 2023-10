Moody's, İsrail'in kredi notunu incelemeye aldı

Moody's'ten yapılan açıklamada, daha önce not görünümünün "durağan" olduğu, İsrail-Filistin arasında yaşanan "beklenmedik ve şiddetli" çatışma nedeniyle incelemenin başlatıldığı aktarıldı.



İsrail'in uzun vadeli döviz ve yerel para cinsinden "A1" olan kredi notunun indirim için incelemeye alındığı aktarılan açıklamada, İsrail'in kredi profilinin geçmişteki terör saldırılarına ve askeri çatışmalara karşı dayanıklı olduğunu kanıtlandığı ancak mevcut askeri çatışmanın ciddiyetinin, daha uzun sürmesi ve maddi kredi etkisi olması olasılığını artırdığı vurgulandı.



Not incelemesinin çatışmanın muhtemel süresi ve ölçeğine odaklanacağı ifade edilen açıklamada, inceleme süresinin üç aydan daha uzun olabileceği kaydedildi.



FİTCH DE "NEGATİF İZLEMEYE" ALMIŞTI



Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings de hafta başında jeopolitik riskler nedeniyle İsrail'in "A+" olan kredi notunu negatif izlemeye aldığını açıklamıştı.



Negatif izlemenin mevcut çatışmanın uzun süre boyunca birden fazla aktörle büyük ölçekli askeri çatışmaları içerecek şekilde genişlemesi riskini yansıttığına değinilen açıklamada, çatışmaya bölgedeki diğer örgüt ve ülkelerin de dahil olabileceğine işaret edilmişti.



Fitch, İsrail-Filistin çatışmasının bölgedeki diğer aktörleri de içerecek şekilde tırmanmasının not indirimiyle sonuçlanabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.