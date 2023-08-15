Moody's Türk bankaları için görünümünü durağana çevirdi

Moody's'ten Türk bankalara iyi haber geldi.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türk bankalarının görünümünü negatiften durağana çevirdi.

Moody's, son yayımlanan Türkiye analizinde yeni ekonomi ekibinin, para ve maliye politikasının yönünü kademeli olarak düzeltmeye başladığını belirtmişti.



Kuruluşun analizinde ortodoks politikaların sürmesi ve dengesizliklerin azalmasıyla görünümün pozitife dönebileceği ve not artışı olabileceği kaydedilmişti.

